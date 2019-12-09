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İnegöl'de korkutan yangın

Bursa'nın İnegöl ilçesinde 2 katlı evin bacasında çıkan yangın çatıya sıçradı.

09.12.2019 19:15 | Son Güncelleme: 09.12.2019 19:20İnegöl'de korkutan yangın
'nın ilçesinde 2 katlı evin bacasında çıkan yangın çatıya sıçradı. ekiplerinin zamanında müdahalesiyle yangın büyümeden söndürüldü.

Alınan bilgilere göre, Ertuğrulgazi Mahallesi Kırçiçeği Sokak'ta 2 katlı evde yakılan sobadan dolayı tıkanan bacadan alevlerin yüksekliğini gören mahalle sakinleri durumu itfaiye ve polis ekiplerine bildirdi. Mahalle sakinleri ekipler gelene kadar evde bulunan aileyi de uyararak dışarı çıkardı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, bacadan çatıya sıçrayan yangını söndürdü. Yangın neticesinde çatıda maddi hasar meydana gelirken, mahalle sakinleri çalışmaları meraklı gözlerle izledi. Polis ekipleri ise çevrede güvenlik önlemleri alarak kimseyi yaklaştırmadı.

Yangınla ilgili inceleme başlatıldı. - BURSA

İtfaiye, İnegöl, Bursa, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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