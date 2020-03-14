İnegöl'de korona virüsü tedbirleri devam ediyor
İnegöl'de korona virüsü tedbirleri devam ediyor Okullarda dezenfekte çalışmaları sürüyor İnegöl Belediyesi, her gün çok sayıda vatandaşın kullandığı resmi daireler başta olmak üzere okulların tatil edilmesiyle korona virüsüne karşı dezenfekte çalışmalarını sürdürüyor.
14.03.2020 18:20 | Son Güncelleme: 14.03.2020 18:21
İnegöl 'de korona virüsü tedbirleri devam ediyorOkullarda dezenfekte çalışmaları sürüyor
BURSA - İnegöl Belediyesi, her gün çok sayıda vatandaşın kullandığı resmi daireler başta olmak üzere okulların tatil edilmesiyle korona virüsüne karşı dezenfekte çalışmalarını sürdürüyor. Ekipler kırsal mahallelerde bulunan okullarda çalışma yaparken, pazar günü ise şehir merkezindeki okullarda ilaçlama yapılacak. Dünyayı etkisi altına alan korona virüsünün ülkemizde de görülmesi üzerine İnegöl Belediyesi şehrin tamamında bir dizi çalışma başlattı. Toplu kullanım alanlarıyla başlayan dezenfekte çalışmaları dahilinde vatandaşların sıklıkla kullandığı resmi daireler de dezenfekte ediliyor. İnegöl Belediyesi ekipleri dezenfekte çalışmaları kapsamında adliye binası, hükümet konağı, polis merkezleri ve karakollar, jandarma binaları ile kampüste dezenfekte çalışması gerçekleştirdi. Hafta sonu da dahil olmak üzere dezenfekte çalışmaları aralıksız şekilde okullar ve diğer resmi kurumlarda devam ediyor. Okulların tatil edilmesiyle birlikte ekipler kırsal mahallelerde bulunan okullarda tüm alanları ilaçlarla dezenfekte ediyor. İlçe merkezindeki okullarda ise pazar günü çalışma yapılacak.
BURSA - İnegöl Belediyesi, her gün çok sayıda vatandaşın kullandığı resmi daireler başta olmak üzere okulların tatil edilmesiyle korona virüsüne karşı dezenfekte çalışmalarını sürdürüyor. Ekipler kırsal mahallelerde bulunan okullarda çalışma yaparken, pazar günü ise şehir merkezindeki okullarda ilaçlama yapılacak. Dünyayı etkisi altına alan korona virüsünün ülkemizde de görülmesi üzerine İnegöl Belediyesi şehrin tamamında bir dizi çalışma başlattı. Toplu kullanım alanlarıyla başlayan dezenfekte çalışmaları dahilinde vatandaşların sıklıkla kullandığı resmi daireler de dezenfekte ediliyor. İnegöl Belediyesi ekipleri dezenfekte çalışmaları kapsamında adliye binası, hükümet konağı, polis merkezleri ve karakollar, jandarma binaları ile kampüste dezenfekte çalışması gerçekleştirdi. Hafta sonu da dahil olmak üzere dezenfekte çalışmaları aralıksız şekilde okullar ve diğer resmi kurumlarda devam ediyor. Okulların tatil edilmesiyle birlikte ekipler kırsal mahallelerde bulunan okullarda tüm alanları ilaçlarla dezenfekte ediyor. İlçe merkezindeki okullarda ise pazar günü çalışma yapılacak.
Kaynak: İHA
Haberin Videosu :İnegöl'de korona virüsü tedbirleri devam ediyor
Etiketler : İnegöl Belediyesi, İnegöl, Genel
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