İnegöl'de Kurtuluş Coşkusu başladı

6 Eylül İnegöl'ün kurtuluş günü etkinlikleri, bu sabah düzenlenen törenlerle start aldı.

İnegöl, 6 Eylül 1922 tarihinde yazılan kahramanlık destanıyla düşman işgalinden kurtuluşunun 97'nci yıldönümünü kutluyor. 6 Eylül İnegöl'ün düşman işgalinden kurtuluş yıldönümü etkinlikleri, bu sabah ilçe protokolünün katılımıyla gerçekleştirilen törenlerle başladı.

ÇELENK TÖRENİYLE BAŞLADI

6 Eylül İnegöl'ün düşman işgalinden kurtuluşunun yıldönümü etkinlikleri kapsamında sabah 09.30'da Atatürk Anıtı önünde çelenk töreni gerçekleştirildi. Kaymakam Şükrü Görücü ve Belediye Başkanı Alper Taban ile birlikte siyasi parti temsilcileri, kurum ve kuruluşların temsilcileri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve gaziler törende hazır bulundu.

İNEGÖL 3 KEZ İŞGALE UĞRAYIP YENİLMEMİŞ BİR ŞEHİRDİR

Sırasıyla Kaymakamlık çelengi ve İnegöl Belediyesi çelenkleri anıta bırakıldıktan sonra saygı duruşu ve İstiklal Marşı okundu. Günün anlam ve önemine ilişkin konuşmayı ise Belediye Başkanı Alper Taban yaptı. Taban, bugünün tarihi bir gün olduğunu hatırlatarak; "Bugün 6 Eylül... İnegöl'ün düşman işgalinden kurtuluşunun 97'nci yıldönümü. Bugün tarihi bir gün. Güzel şehrimizin, İnegöl'ümüzün düşman işgalinden kurtuluşunun yıldönümü. Büyük zaferlerin altında, büyük inançlar vardır. İnegöl 3 kez Yunan işgaline uğramış ama yenilmemiş tarihi bir şehirdir. Bundan tam 97 yıl önce bu millet bir kahramanlık destanı yazmıştır. İnançla başladığı yolculuğu, zaferle taçlandırmıştır. Her yıl aynı hissiyatla bir araya gelip kutladığımız bugünlerin ardında; köklü bir inanç, inancı İmkâna çeviren Vatan sevgisi, sarsılmaz bir birlik duygusu ve Haktan başkasına eğilmeyen bir şuur vardır. Şehrimiz, Osmanlı'nın imparatorluğa giden yola açılan kapısıdır. İnegöl İlk Şehidin beldesidir. Osmanlı 16 yaşında ki İlk şehidi Baykoca'yı, vatan toprağına burada emanet etmiştir. İnegöl; bu şehrin manevi mimarlarından olan Kasım Efendi'nin izlerini taşır. İnegöl; Osman Bey'in en yakın silah arkadaşı Turgut Alp'in yaşadığı, Osmanlı tarihçilerinin 15. Yüzyıla kadar İnegöl'ü Turgut-ili olarak andıkları yerdir. İshakpaşa; Baş vezirlik için gönderildiği Selanik'te İnegöl'e defnedilmeyi vasiyet etmiştir. İnegöl; Ertuğrul Gazi ve Osman Gazi'nin silah arkadaşı olan Samsa Çavuş'un, 3. Kolordu Komutanı Şükrü Nail Paşa'nın zafere yürüyüşünün mührünü taşıyan şehirdir" dedi.

MANEVİ ZIRHLARLA ÇEVRİLİ BİR VATANDA YAŞIYORUZ

"Zaferler tarihe sunulan birlik mesajlarıdır" sözleriyle konuşmasını sürdüren Alper Taban, "Bağımsızlıksa bu milletin en büyük dayanağıdır. Yemen'de yanmış, Sarıkamış'ta donmuş, Çanakkale'de can vermiş bir milletin mücadelesidir bu. Malazgirt'ten 15 Temmuz'a uzanan yolda inanç aynı inanç, dava aynı davadır. 15 Temmuz da bir kahramanlık destanıdır. Mücadelenin içinde aynı ruh ve aynı inanç vardır. 6 Eylül'de İnegöl tek yürek olmuş; iman varsa, imkân vardır demiştir. 97. Yılında Gözlerimizde Şerefli Bir Hüzün, Kalbimizde Aynı Haleti Ruhiye Saklıdır. Bu topraklarda acı ve mücadelenin harmanlandığı bir kurtuluş yaşanmıştır. Bu yüzdendir ki bu vatanın asıl sahipler, kefensiz yatanlardır. Şairin dediği gibi; Bu vatan toprağın kara bağrında, Sıra dağlar gibi duranlarındır/ Bu vatan; Hudutlarda gaza bayraklarından, Alnına ışıklar vuranlarındır/ Bu vatan; Bir gül bahçesine girercesine, Şu kara toprağa girenlerindir. Manevi zırhlarla çevrili bir vatanda yaşıyoruz. Bu şehrin içerisinde de ecdadımızın izleri vardır. Kurtuluşumuzun 97'nci yılını yürekten kutluyor, başta Gazi Mustafa Kemal ve silah arkadaşları olmak üzere manevi varlıkları ve izleriyle hala şehrimizde yaşayan; İshakpaşa'dan, Turgut Alp'e, Şükrü Nail Paşa'dan, Kasım Efendi'ye, Baykoca'dan, Ahmet Türkel'e bu şehrin kuruluşundan kurtuluşuna kadar bugüne dek bu şehre hizmet eden herkesi saygıyla ve rahmetle anıyorum" diye konuştu.

ŞEHİTLİK ZİYARET EDİLDİ

Konuşma sonrası protokol üyeleri ve davetliler Hastane Mezarlığı içerisinde bulunan Garnizon Şehitliğini ziyaret etti. Burada yapılan dualar ve okunan Kuran-ı Kerimlerin ardından İnegöl Garnizon Komutanlığı ziyaret edildi. Kurtuluş şenliklerinin resmi törenlerden oluşan ilk bölümü Garnizon Komutanlığı ziyaretleriyle son buldu.

KURTULUŞ ANISINA SERGİ

Kurtuluş günü kutlamaları kapsamında İnegöl Belediyesi önünde kurtuluş gününe özel eski fotoğraf ve hikayelerin yer aldığı bir sergi de açıldı. Şehitlerimizin isimlerine de yer verilen sergi gün boyu vatandaşların izlenimine sunuldu. Belediye Başkanı Alper Taban da sergiyi ziyaret etti.

ŞEHİTLER ANISINA MEVLİT VE LOKMA İKRAMI

Öğle namazı öncesi İshakpaşa Camisinde tüm şehitlerimiz adına mevlit okunurken, namaz sonrası da vatandaşlara İnegöl Belediyesi tarafından lokma ikramı yapıldı.