İnegöl'de Lahana Hasadı Başladı

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Bursa'nın İnegöl ilçesinde lahana hasadı başladı.Temmuz ayı içinde ekimine başlanan lahanada bu ay itibariyle hasat dönemi başladı. Soğuk havalara rağmen söküm işlemlerinin aralıksız sürdüren çiftçiler, bu yıl az ekilen lahanada rekoltenin düşük olduğunu belirtti.Çiftçilerden Sadullah Yaman, AA muhabirine yaptığı açıklamada, şu an hasadına başlanan lahanaların güzel büyüdüğünü ancak geçen yıla göre az ekildiği için rekoltenin düşük olduğunu söyledi.Maliyetlerin yüksek, satışın da düşük olması nedeniyle lahana ekimini azalttıklarını dile getiren Yaman, "Geçen yıl satışlar olmadı. Fiyatlar 10 kuruşa düştü, alan yoktu. En sonunda yerlerimizi sürdük. Bu yıl mecburiyetten ekim az. Ekim, Yenişehir-İnegöl ovası arasında geçen yıla göre yüzde 50'den fazla azaldı. Fiyatlar şu anda güzel." dedi.Yaman, önceki sene Yunanistan ve Bulgaristan'a lahana ihracatının yapıldığını hatırlatarak, "Bu sene ihracat yok. Hedefimiz ihracat. Bu şartlara karşı maliyetleri karşılamak için ihracat bekliyoruz. İhracat olmazsa para kazanamıyoruz. Planlamamız yok. Yapsak da uymuyor. İhracata bağlı. İç piyasa bir yere kadar çekiyor, bir yeden sonra kaldırmıyor. Yeşil ürün olduğu için dayanma süresi çok değil. Tarlada bekleme şansı 1 ay. Seneye inşallah ihracatımız iyi olur, önümüzü açarlarsa çiftçinin durumu daha iyi olur." diye konuştu.