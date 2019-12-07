Haberler » Güncel » İnegöl'de lahana hasatı başladı - Haber

İnegöl'de lahana hasatı başladı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde, temmuz ayında ekilen lahananın hasatı başladı.

07.12.2019 16:30 | Son Güncelleme: 07.12.2019 17:04İnegöl'de lahana hasatı başladı
'nın ilçesinde, temmuz ayında ekilen lahananın hasatı başladı.
Soğuk havalara rağmen çiftçilerin söküm işlemlerini aralıksız sürdürdüğü lahana, tarlada 1-1,5 lira, pazarda ise 5 liradan satılıyor.
İnegöl Ziraat Odası Başkanı Sezai Çelik, hasatla ilgili yaptığı açıklamda, ilçede 600 dekar alanda lahana üretimi yapıldığını söyledi.
Rekoltenin 6 bin tonu bulduğunu aktaran Çelik, "Para kazanma noktasında sıkıntılarımız var. Üreticiden tüketiciye ulaşana kadar açılan fiyat makasının gözden geçirilmesi gerekiyor." dedi.
Çiftçi Selman Mestan da "Hasatımız devam ediyor. Fiyatlardan pek memnun değiliz. Bizden çıkış fiyatı 1-1.5 lira. Bu fiyat, pazarlarda 5 lirayı buluyor. Büyük bir fark var. Bu farktan rahatsızız." diye konuştu.
Üretici Recep Agun da lahana hasatının zorluklarını dile getirerek, "Emeğimizin karşılığını alamıyoruz. Marketler ile çiftçiye ödenen arasındaki fark bizi üzüyor." ifadesini kullandı.

İnegöl, Bursa, Güncel

Kaynak: AA

Güncel

Son Dakika Haberleri

18:10 Bursa lahana fiyatı üreticiden tüketiciye gidene kadar 4 kat artıyor - Haber
18:09 Emine Erdoğan, "Artsın Eksilmesin Dönüşüm Pazarı"nı ziyaret etti - Haber
18:08 Kayseri'de şüpheli bavuldan kıyafet çıktı - Haber
18:07 Alanya'da Noel Pazarı kuruldu - Haber
18:04 Resmi Gazete'de yayımlandı! Cumhurbaşkanı Başdanışmanlığı'na Ahmet Altay Cengizer atandı - Haber
18:04 Şehit Fırat Demir için mevlid-i şerif okutuldu - Haber
17:12 Gecekonduda yangın çıktı, 9 yaşındaki engelli çocuk hayatını kaybetti - Haber
16:50 Ceren'in katili resepsiyon görevlisini ölümle tehdit edip, orada sabahlamış - Haber
16:27 Karayoluna çıkan ineğin sahibine 108 lira para cezası verildi - Haber
15:36 Ceren'in katilinin 2 arkadaşının da firar ettiği iddiasını Bakanlık yalanladı - Haber
7.12.2019 18:11:10