İnegöl'de "Maganda Kurşunu" Hakkında Bilgilendirme Yapıldı

20 Kasım 2018 Salı 16:28



20 Kasım 2018 Salı 16:28

İnegöl ilçesinde, İlçe Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Büro Amirliği tarafından cami ve cay ocaklarında "maganda kurşunu" konulu bilgilendirme yapıldı.Ekipler, yaptıkları ziyaretlerde, insanların hayatına mal olan bu eğlence şeklinin yasal olmadığı, kanunlarda cezasının olduğu ve son düzenlemeyle cezaların daha da arttığını anlattı.Bu kapsamda, ölümlerin ve yaralanmaların önüne geçmek için toplumsal bilincin oluşmasının büyük önem taşıdığı, vatandaşlardan istenilenin eğlenceyi düzenleyen tarafların kanaat önderlerinin, sözü geçen büyüklerinin silah kullanılmaması yönündeki niyetlerini ortaya koymalar gerektiği belirtildi.Her türlü rastgele silah sıkılması durumlarında "155 Polis İmdat" hattına yapılacak ihbarlarda, yapılan ihbarın gizliliğinin esas olduğu vurgusu yapıldı.