İnegöl'de Mobilya Test Merkezi ve Malzeme Kütüphanesi Kurulacak

İnegöl
Ticaret ve Sanayi Odası (İTSO), Bursa Eskişehir Bilecik
Kalkınma Ajansı (BEBKA) ve Bursa Teknik Üniversitesi (BTÜ) iş birliğiyle İnegöl'e kurulacak Mobilya
Test Merkezi ve Malzeme Kütüphanesi için ön protokol imzalandı.
İTSO Başkanı Yavuz Uğurdağ
, yaptığı açıklamada, projenin hayata geçmesi için BTÜ'de ön protokol imzalandığını bildirdi.
İTSO, BEBKA ve BTÜ arasında imzalanan protokole BEBKA Genel Sekreter
İsmail Gerim ve BTÜ Rektörü Pro. Dr. Arif Karademir
'in imza attığını aktaran Uğurdağ, "Proje kapsamında BTÜ Mobilya, Ahşap Uygulama ve Araştırma Merkezi teknik destek verecek. Sektörün taleplerini İnegöl Mobilya Sanayicileri Derneği (İMOS) sunacak. Test merkezi uluslararası geçerliliği olan sertifika verecek." dedi.
Uğurdağ, Malzeme Kütüphanesi ile sektördeki yeniliklerin takip edilerek uygulamalar yapılacağını belirterek, "Böylece İnegöl'deki mobilyacılarımız dünyadaki yenilikleri ilk uygulayanlar arasında yer alacak. Bu ilçemizdeki mobilya sektörünün gelişimini hızlandıracak. Ayrıca İnegöl mobilyasının gerek yurt içi gerekse yurt dışı pazarda güvenilirliği daha artacak." tespitinde bulundu.
Projede öncelikle Mobilya Test Merkezi ve Araştırma Kütüphanesinin kurulacağı yerin tespit edileceğini, devamında da teknik kadronun oluşturulup gerekli teknik malzemelerin temin edileceğini dile getiren Uğurdağ, projenin 8 milyon liraya mal olacağını, bunun yüzde 70'inin BEBKA tarafından kalan yüzde 30'luk kısmının da İTSO ve BTÜ tarafından karşılanacağını kaydetti.
İnegöl,Murat Erat
08 Kasım 2018 Perşembe 17:42