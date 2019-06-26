26.06.2019 12:56
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İnegöl'de motosiklet direğe çarptı: 1 yaralı

İnegöl

İnegöl ilçesinde bir motosikletin aydınlatma direğine çarparak devrilmesi sonucu sürücü yaralandı.

İnegöl ilçesinde bir motosikletin aydınlatma direğine çarparak devrilmesi sonucu sürücü yaralandı.
Bursa- Ankara kara yolu Hikmet Şahin Köprülü Kavşağı mevkisinde seyreden Koray Akşar (34) idaresindeki 16 ASP 592 plakalı motosiklet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini yitirmesi nedeniyle yol kenarındaki direğe çarpıp devrildi.
Kazada, metrelerce sürüklendikten sonra durabilen motosikletin sürücüsü yaralandı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine 112 Acil Servis ekiplerince İnegöl Devlet Hastanesine kaldırılan Akşar, daha sonra Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.
Yaralının sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.
Kaynak: AA
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