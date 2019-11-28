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İnegöl'de odunluk yangını

İnegöl'de odunluk yangınıBURSA - Bursa'nın İnegöl ilçesinde bir evin çatı katında bulunan odunlukta yangın çıktı.

28.11.2019 21:07 | Son Güncelleme: 28.11.2019 21:08
'de odunluk yangını
BURSA - 'nın İnegöl ilçesinde bir evin çatı katında bulunan odunlukta yangın çıktı. Kış için alınan odunlar tamamen yanarak kül olurken, yangın mahallede heyecana sebep oldu.
Olay Mahmudiye Mahallesi Koca Muhacır Sokak üzerinde meydana geldi. Sokak üzerinde bulunan 2 katlı bir binanın çatı katında bulunan odunlukta henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı yangın çıktı. Ev sahiplerinin evde olmadığı sırada çıkan yangın kısa sürede odunluğun tamamını sardı. Durumu gören mahalle sakinleri itfaiye ekiplerine verdi. Gelen ekipler yangına müdahale ederek söndürdü. Ancak çatı katında bulunan odunluğun içerisindeki kışlık için alınan odunlar tamamen yanarak kül oldu. Odunluk kullanılmaz hale geldi. Yangının çıkış sebebi araştırılıyor.
İnegöl'de odunluk yangını

İnegöl, Bursa, 3. Sayfa

Kaynak: İHA


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