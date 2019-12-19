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İnegöl'de öğrencilerden küfür konusunda farkındalık etkinliği

Bursa'nın İnegöl ilçesinde, Yunus Emre Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri "Küfür etme, ağzını kirletme" konulu sosyal farkındalık etkinliği düzenledi.

19.12.2019 08:50 | Son Güncelleme: 19.12.2019 08:56İnegöl'de öğrencilerden küfür konusunda farkındalık etkinliği
'nın ilçesinde, Yunus Emre Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri "Küfür etme, ağzını kirletme" konulu sosyal farkındalık etkinliği düzenledi.
Okul bahçesinde 9/C sınıfı tarafından düzenlenen programda öğrenciler, "Küfürsüz bir dünya istiyoruz", "Küfürden sakın terbiyeni takın" gibi dövizler taşıyıp sloganlar attı.
Sınıf arkadaşları adına konuşan öğrenci Irmak Keskin, "Sadece 9/C sınıfı olarak değil, okul olarak bu kampanyayı başlattık. Herkesin devam ettirmesini istiyoruz. Bundan sonra sadece okulları değil, tüm Türkiye'yi bu kampanyaya davet ediyoruz." dedi.
Daha sonra konuşan Okul Müdürü Fatma Doğlar Dağ ise şunları kaydetti:
"Toplumumuzun kanayan yarası, belki de en büyük sorunumuz. Sadece gençlerin değil, yetişkinlerin de en büyük sorunu küfür etmek ve argo konuşmak. Biz Yunus Emre Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi olarak buraya parmak basmak, farkındalık oluşturmak istedik. Özellikle anne ve babalara mesaj gönderiyoruz: Çocukların yanında lütfen küfür etmeyin. Bizim neslimiz belki dehşet içinde kalıyor bunları duyunca ama bu çocuklar için bu süreç çok doğal ve çok normal. Doğal olarak da kendileri bu sürece dahil oluyorlar. Umarım çığ gibi büyür. Kutup Yıldızı diyoruz kendimize misyonuz ve vizyonumuz gereği. Bu konuda da yön verebilmişizdir diye umuyorum. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum."

Anadolu Lisesi, İnegöl, Bursa, Güncel

Kaynak: AA

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