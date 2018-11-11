İnegöl'de Öğrencilerden Örnek Davranış

İnegöl
ilçesinde Zeki Konukoğlu Anadolu Lisesi
öğrencileri, Yeniceköy Mahallesi
'nde bulunan Doğa Sporları ve Turizm Merkezi (DOSTUM) tesislerinin de içerisinde yer aldığı gölet alanında çevre temizliği yaptı.
Yaklaşık 100 öğrencinin katıldığı etkinlikte, gölet etrafı ve mesire alanlarında çevre temizliği yapıldı.
Öğrencilere, Belediye Başkanı Alper Taban ile AK Parti
İlçe Başkanı Mustafa Ersan ve parti yöneticileri de eşlik etti.
Başkan Taban, öğrencilere duyarlı davranışları için teşekkür etti.
Etkinlik, yapılan piknikle sona erdi.
Anadolu Lisesi,Yeniceköy Mahallesi,İnegöl
11 Kasım 2018 Pazar 17:26