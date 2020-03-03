İnegöl'de orman yangını

BURSA'nın İnegöl ilçesinde, ormanlık alanda yangın çıktı. 10 dekarlık alanda etkili olan yangını söndürme çalışmaları sürüyor.

İnegöl'e bağlı İsaören ile Çayyaka mahalleleri arasında bulunan ormanlık alanda, öğle saatlerinde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Ormanlık alandan alevlerin yükseldiğini gören bölge sakinleri, itfaiye ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine bölgeye gelen iki itfaiye aracı, arazinin engebeli olmasından dolayı yangın bölgesine ulaşamadı. Bunun üzerine İnegöl Orman İşletme Müdürlüğü'ne bağlı 3 arasöz bölgeye sevk edildi. Bölgeye giderken çamura batarak yolda kalan bir arasöz ise diğer arasöz tarafından çekilerek kurtarıldı. Yangın söndürme çalışmasına, Yenişehir Orman İşletme Müdürlüğü'nden bir arasöz de katıldı.Yaklaşık 10 dekarlık alana yayılan yangına, 3 arasöz, 2 itfaiye aracı ve 10 personelinin yangına müdahalesi sürüyor.

- Bursa