Haberler » Güncel » İnegöl'de otomobilin çarptığı bisikletin sürücüsü yaralandı - Haber

İnegöl'de otomobilin çarptığı bisikletin sürücüsü yaralandı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde manevra yapan otomobilin çarptığı bisikletin sürücüsü yaralandı.

25.12.2019 11:28 | Son Güncelleme: 25.12.2019 11:28 İnegöl'de otomobilin çarptığı bisikletin sürücüsü yaralandı
'nın ilçesinde manevra yapan otomobilin çarptığı bisikletin sürücüsü yaralandı.
Mahallesi Ertuğrulgazi Caddesi'nde İsmail A. (23) idaresindeki 16 KGC 20 plakalı otomobil, aynı yöne giden Kazım K'nin (37) kullandığı bisiklete çarpmaması için manevra yaptı.
Otomobil, önce bisiklet sürücüsüne, ardından da refüje çıkarak aydınlatma direğine ve ağaca çarptı.
İhbar üzerine olay yerine trafik ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan bisiklet sürücüsü Kazım K, İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Mahmudiye, İnegöl, Bursa, Güncel

Kaynak: AA

Güncel

Son Dakika Haberleri

12:22   Ankara'daki FETÖ operasyonlarına yönelik haberlerimizi derleyerek yayımlıyoruz. - Haber
12:22   Seydişehir'de Mehmet Akif Ersoy anıldı - Haber
12:22   Sivas Belediyesinden "Haydi Gençler Gezelim" projesi - Haber
12:22   Erzincan merkezli FETÖ/PDY operasyonunda 3 kişi tutuklandı - Haber
12:17   Çocuk Gelişimi öğrencileri bahçeye renk kattı - Haber
11:55   Son dakika: Zonguldak Kilimli'de maden ocağında patlama: 1'i ağır 3 işçi yaralı - Haber
10:54   Terörist elebaşı Mazlum Kobani, Noel mesajı yayınladı - Haber
10:51   Bankayı 20 bin lira borcu olduğu için soymaya kalkışmış - Haber
10:00   Küçük çocuğa otomobil kullandıran sorumsuz baba tepki çekti - Haber
09:58   Karın ağrısıyla hastaneye gitti, yarım kiloluk tümör alındı - Haber
25.12.2019 12:25:52