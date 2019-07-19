İnegöl'de otomobilin çarptığı yaya ağır yaralandı

İnegöl
ilçesinde, bir kişi, yolun karşısına geçerken otomobilin çarpması sonucu ağır yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Süleymaniye Mahallesi Mimar Sinan Bulvarı'nda giden Mehmet E. (56) idaresindeki 16 Y 7448 plakalı otomobil, karşıya geçmek isteyen Mehmet Ali S'ye çarptı. Mehmet Ali S, çarpmanın etkisiyle yaralandı.
Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri yaralıyı İnegöl Devlet Hastanesine kaldırdı.
Hastanede tedavi altına alınan yaralının durumunun ağır olduğu öğrenildi.