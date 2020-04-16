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İnegöl'de pazar yerlerinde sıkı denetim

BURSA'nın İnegöl ilçesinde, pazar yerlerinde sebze ve meyve hariç diğer ürünlerin satışının yasaklanmasının ardından zabıta ekipleri denetimleri artırdı.

16.04.2020 11:55 | Son Güncelleme: 16.04.2020 11:55
İnegöl'de pazar yerlerinde sıkı denetim

BURSA'nın İnegöl ilçesinde, pazar yerlerinde sebze ve meyve hariç diğer ürünlerin satışının yasaklanmasının ardından zabıta ekipleri denetimleri artırdı.

İnegöl ilçesinde pazartesi kurulan pazar yerinde yaşanan yoğunluğun ardından pazarlarda yoğun güvenlik önlemi alınmaya başlandı. Bursa Valiliği, koronavirüs önlemleri kapsamında pazar yerlerinde sebze ve meyve hariç diğer ürünlerin satışının yasaklandığını duyurdu. İnegöl Belediyesi zabıta ekipleri, pazar yerlerinde denetimler yapıp, sosyal mesafe konusunda vatandaşları uyardı.

"PAZARCI SAYISININ 2 KATI KADAR MÜŞTERİ ALINIYOR"

Konuyla alakalı açıklama yapan Sebze ve Meyveciler Odası Başkanı Vehbi Durgut, "Geçtiğimiz hafta sokağa çıkma yasağının hemen ardından pazartesi günü kurulan pazarlarımızda oldukça yoğunluk yaşandı. Valilik konuyla ilgili bir genelge duyurdu. Bu genelgeyle, sebze ve meyvelerin dışında ürünlerin satışı yasaklandı. Peynir, zeytin, yufka, yumurta, balık gibi ürünlerin satışı yasaklandı. Böylelikle pazarlarımızda daha sıkı önlemler alınıyor. Pazar alanına şu an pazarcı sayısının iki katı kadar müşteri alınıyor. Vatandaşlar, 10'lu gruplar halinde içeriye alınıyor. İçeri giren vatandaşların ateş ölçümleri yapılıyor, maske kontrolleri yapılıyor ve hijyen tünellerinden geçiyorlar" dedi.


Kaynak: DHA

Etiketler: Zabıta, İnegöl, Güncel
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