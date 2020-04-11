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İnegöl'de peş peşe kaza...1'i ağır 4 yaralı

İnegöl'de peş peşe kaza...1'i ağır 4 yaralı Bursa'nın İnegöl İlçesinde akşam saatlerinde 2 ayrı noktada aynı zamanda meydana gelen kazalarda 1'i ağır 4 kişi yaralandı.

11.04.2020 03:02 | Son Güncelleme: 11.04.2020 03:04
İnegöl 'de peş peşe kaza...1'i ağır 4 yaralı
BURSA - Bursa 'nın İnegöl İlçesinde akşam saatlerinde 2 ayrı noktada aynı zamanda meydana gelen kazalarda 1'i ağır 4 kişi yaralandı.
Sokağa çıkma yasağın ardından vatandaşlar market ve fırınlara gitmek için evlerinden çıkan vatandaşlar peş peşe kazalara karıştı. Alınan bilgilere göre ilk kaza Ahmet Türkel çevre yolunda meydana geldi. Ferhat N idaresindeki 16 ABL 481 plaklı araç kontrolden çıktı. Savrulan araç kaldırımı aşıp taklalar atarak tarlaya uçtu. Kazada sürücü ile yanında bulunan Aziz K. yaralandı. Diğer Kaza ise İnegöl Alanyurt yolunda meydana geldi. Alanyurt istikametine doğru seyir halinde olan Esad M idaresindeki Elektrik bisiklet sürücüne arkasında gelen 16 PT 177 plakalı araç çarptı. Kazada sürücü ile arkasında bulunan Mustafa E yaralandı. Her iki kazada yaralanan 4 kişi sağlık görevlilerin ilk müdahalesinin ardından İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralıların tedavisi ise sürüyor. Kazalarla ilgili soruşturma ise sürdürülüyor. İnegöl’de peş peşe kaza...1’i ağır 4 yaralı

Kaynak: İHA

Etiketler: İnegöl, Bursa, 3. Sayfa
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