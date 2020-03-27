Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

İnegöl'de polis mesafe nöbetinde

Korona virüs nedeniyle bankaların mesai saatleri değişirken, uzun kuyruklar oluşan banka önlerinde İnegöl polisi önemler alarak, vatandaşları 1 metre mesafe kuralına uymaları konusunda uyarıyor.

27.03.2020 17:29 | Son Güncelleme: 27.03.2020 17:29
İnegöl'de polis mesafe nöbetinde
Korona virüs nedeniyle bankaların mesai saatleri değişirken, uzun kuyruklar oluşan banka önlerinde İnegöl polisi önemler alarak, vatandaşları 1 metre mesafe kuralına uymaları konusunda uyarıyor.

Korona virüs nedeniyle Türkiye 'de de can kayıplarında ve vaka sayılarında artış yaşanırken, yetkililer vatandaşların zorunlu olmadıkça dışarıya çıkmamaları konusunda uyarılarına devam ediyor. Dışarıya çıkan vatandaşların ise özellikle 1 metre mesafe kuralına uyması isteniyor. Bankalar tedbir amacıyla çalışma saatlerini değiştirirken, birçok banka artık 12.00'de hizmet vermeye başladı. Durum böyle olunca bankalar önünde uzun kuyruklar oluşmaya başladı. İnegöl'de polis ve zabıta ekipleri sık sık araçlarda anons yaparak, zorunlu olmadıkça vatandaşı dışarıya çıkmamaları konusunda uyardı. Her vakit ezanların ardından camilerin minarelerinde de aynı anonslar yapılıyor. Yine tedbirler kapsamında İnegöl emniyeti her banka önünde polis görevlendirerek sık sık vatandaşları mesafelerini korumaları konusunda ikaz ediyor. Emniyet ekipleri yaşlı olanların da kimliklerini kontrol ederek 65 yaş ve üzerindekileri evlerine gönderiyor. Bankalar ve resmi kurumlar gelen talimatlar doğrultusunda hiçbir 65 yaş üstü vatandaşın işlemlerini yapmıyor ve içeriye almıyor. - BURSA

Kaynak: İHA

Etiketler: Türkiye, İnegöl, Banka, Polis, Güncel

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası
Haberler ›› Güncel ››İnegöl'de polis mesafe nöbetinde - Haberler

Güncel Manşet

Haberler

İngiltere’de bilançosu ağırlaşıyor! Ölüm ve vaka sayısında yüksek artış Haberler
İngiltere'de bilançosu ağırlaşıyor! Ölüm ve vaka sayısında yüksek artış
Mahkemeden karar çıktı! TBB olağanüstü genel kurula gidiyor Haberler
Mahkemeden karar çıktı! TBB olağanüstü genel kurula gidiyor
Vali duyurdu: 22 pozitif vakamız var, ilk kaybımızı verdik Haberler
Vali duyurdu: 22 pozitif vakamız var, ilk kaybımızı verdik
Koronavirüs, ABD’li doktorları isyan ettirdi: 3. dünya ülkesi gibiyiz Haberler
Koronavirüs, ABD'li doktorları isyan ettirdi: 3. dünya ülkesi gibiyiz
Haydarpaşa Limanı’nda koronavirüs alarmı! Mürettebat karantinaya alındı Haberler
Haydarpaşa Limanı'nda koronavirüs alarmı! Mürettebat karantinaya alındı
Gözler saat 19.15’e çevrildi! Bakan Koca kameralar karşısına geçecek Haberler
Gözler saat 19.15'e çevrildi! Bakan Koca kameralar karşısına geçecek
Osmanlı döneminde kullanılan Karantina Adası’nın sırrı ortaya çıktı Haberler
Osmanlı döneminde kullanılan Karantina Adası'nın sırrı ortaya çıktı
İngiltere Başbakanı’nın korona testi pozitif çıktı, Baş Danışmanı koşarak kaçtı Haberler
İngiltere Başbakanı'nın korona testi pozitif çıktı, Baş Danışmanı koşarak kaçtı

Son Dakika Güncel Haberleri

18:38: Şanlıurfa Valiliğinden açıklama Açıklaması - Haber 18:37: Azerbaycan'da 43 kişide daha korona virüs tespit edildi - Haber 18:36: FLAŞ - Haber 18:36: Koronavirüse karşı barınma evine götürülmek istendi, sigarayı bahane etti - Haber 18:36: Kendirli beldesi ile 4 köyün karantina altına alınması - Kendirli Belediye Başkanı Serdar'ın... - Haber 18:18: Türkiye Barolar Birliği olağanüstü genel kurula gidiyor - Haber 17:57: Haydarpaşa Limanı'nda Ukrayna'dan gelen bir geminin mürettebatı koronavirüs karantinasına alındı - Haber 17:54: Son dakika: Bilim Kurulu toplandı! Bakan Koca, saat 19.15'te basın açıklaması yapacak - Haber 17:44: İngiltere'de koronavirüs salgını nedeniyle ölenlerin sayısı 759'a ulaştı - Haber 17:40: Boris Johnson'un korona testinin pozitif çıktığını öğrenen Baş Danışmanı, Başbakanlık'tan koşarak kaçtı - Haber 17:34: Yapı Kredi Diyarbakır Şube Müdürü, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti - Ekonomi 17:22: Zonguldak Valisi Erdoğan Bektaş: Koronavirüs nedeniyle ilk kaybımızı verdik, 22 pozitif vaka var - Haber