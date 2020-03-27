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İnegöl'de polis mesafe nöbetinde

İnegöl'de polis mesafe nöbetinde Korona virüsü dünya genelinde etkisini sürdürüyor.

27.03.2020 19:24 | Son Güncelleme: 27.03.2020 19:26
İnegöl 'de polis mesafe nöbetinde
BURSA - Korona virüsü dünya genelinde etkisini sürdürüyor. Virüse karşı vatandaşların en çok dikkat etmesi istenen konu ise temas olanına dikkat etmesi. Bu kapsamında bankların mesai saatleri değişmesi nedeniyle uzun kuyruklar oluşuyor. Banka önlerinde kabalık oluşması ve 1 metre kuralına vatandaşları uymasına karşı İnegöl polisi önemler alarak vatandaşları mesafe konusunda uyarılara başladı.
Korona virüsü nedeniyle Türkiye'de can kayıpları ve vaka sayılarındaki artış dikkat çekiyor. Buna karşı yetkililer vatandaşların zorunlu olmadıkça dışarıya çıkmamaları konusunda uyarılarına devam ediyor. Dışarıya çıkan vatandaşların ise özellikle 1 metre mesafe kurullarına uyulması konusunda uyarılar sürüyor. Bankalar tedbir amacıyla çalışma saatlerini değişti. Bir çok banka artık 12: 00'de hizmet vermeye başladı. Durum böyle olunca banklar önünde uzun kuyruklar oluşmaya başladı. Yetkililerde vatandaşlara karşı uyarılarını sürdürüyor. İnegöl'de polis ve zabıta ekipleri sık sık araçlarda anons yaparak zorunlu olmadıkça kimsenin dışarıya çıkmamaları konusunda uyarılarını sürdürüyor. Aynı uyarılar her vakit ezanların arından camilerin minarelerinde de aynı anonslar yapılıyor. Yine tedbirler kapsamında İnegöl emniyeti her banka önünde polis görevlendirerek sık sık vatandaşların mesafelerini korumaları konusunda ikaz ediliyor. Emniyet ekipleri yaşlı olanlarında kimliklerini kontrol ederek 65 yaşındakileri evlerine gönderiyor. Banklar ve resmi kurumlar gelen talimatlar doğrultusunda hiç bir 65 yaş üstü vatandaşların işlemlerini yapmıyor ve içeriye almıyor. İnegöl’de polis mesafe nöbetinde

Kaynak: İHA

Etiketler: İnegöl, Banka, Polis, Genel

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İnegöl'de polis mesafe nöbetinde

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