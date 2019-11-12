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İnegöl'de saniye saniye kaza: 1 ölü

Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen kazada, motosikletli yaşlı adam, otomobilin çarpması neticesinde hayatını kaybetti.

12.11.2019 13:37 | Son Güncelleme: 12.11.2019 13:43İnegöl'de saniye saniye kaza: 1 ölü
'nın ilçesinde meydana gelen kazada, motosikletli yaşlı adam, otomobilin çarpması neticesinde hayatını kaybetti.

Kaza Ahmet Türker Çevre Yolu'nda meydana geldi. İlhan U. (70), çevre yolunun kenarında bulunan tarlasından patates topladıktan sonra evine dönmek istedi. İlhan U, karşı yoldan diğer yola geçmek istediği sırada Saliha Kırcalı F. yönetimindeki 16 JJJ 93 plakalı otomobil çarptı. Çarpmanın etkisiyle talihsiz adam arabanın ön camına çarparak yere düştü. Ağır yaralanan İlhan U. kaza yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla inegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. Ancak burada yapılan müdahaleye rağmen hayatını kaybetti. Kaza karışan kadın sürücü ile araçta bulunanlar ise göz yaşlarına hakim olmadı. Fenalaşan kadınlar da başka bir ambulansla hastaneye kaldırıldı. Öte yandan kaza anı ise bir sitenin güvenlik kamerasına yansıdı. Kazayla alakalı tahkikat sürüyor. - BURSA

İnegöl, Bursa, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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