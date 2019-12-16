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İnegöl'de seyir halindeki motosiklet alev aldı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde seyir halindeyken alev alan motosiklet kullanılamaz hale geldi.

16.12.2019 08:40 | Son Güncelleme: 16.12.2019 08:46İnegöl'de seyir halindeki motosiklet alev aldı
'nın ilçesinde seyir halindeyken alev alan motosiklet kullanılamaz hale geldi.
Sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen motosiklette, Mahallesi Demircioğlu Sokağı'nda ilerlerken yangın çıktı.
Alev alan motosikleti yolun kenarına bırakan sürücü, koşarak olay yerinden uzaklaştı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri alevleri söndürerek soğutma çalışması yaptı.
Polis ekiplerinin yaptığı incelemede ise motosikletin tescilsiz ve plakasız olduğu belirlendi.

Orhaniye, İnegöl, Bursa, Güncel

Kaynak: AA

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