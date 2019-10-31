İnegöl'de sezonun ilk maçını kardeşlik kazandı

TRT Spor-2 kanalından canlı yayınlanan maçta, setlerde kıyasıya bir mücadele izlendi. Etkin mücadelenin ve heyecanlı anların yaşandığı voleybol maçını İnegöl Kaymakamı Şükrü Görücü, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş ve İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, belediye başkan yardımcıları ve protokol üyeleri birlikte izledi.

İnegöl'de sezonun ilk karşılaşması olması nedeniyle hakemlere, takım kaptanlarına ve maç gözlemcilerine karşılaşma öncesi çiçek verildi. İnegöl Belediye spor, etkili hücumlarla başladığı ilk seti 25-21 kazandı. İkinci sette kıran kırana başlayan mücadelede, ev sahibi takım İnegöl Belediyespor önde giderken, etkili ataklar sonunda aradaki skor farkını eriten Bursa Büyükşehir Belediyespor ikinci setin kazananı oldu.

Kıyasıya mücadelede setlerdeki sayı üstünlükleri iki takım arasında sürekli yer değiştirdi. Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş ve İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban'ın da yan yana izlediği maçta sporcular ve izleyiciler keyifli bir spor müsabakasına tanıklık etmiş oldu.

Skorların arasında eşitliklerin olduğu ve İnegöl Belediyesporun etkin atakları ile oynadığı maçta şans Büyükşehir Belediyespor'dan yana oldu. 3-1 biten maçın ardından konuşma yapan Belediye Başkanı Alper Taban; "Centilmence oynanan kıyasıya bir mücadele seyrettik. Oldukça etkili, keyifli ve maç setlerinin skorunun iki takım arasında son ana kadar değiştiği bir müsabaka izledik. İnegöl Belediyespor olarak gayretimiz devam edecek. Sporun birleştirici ve bütünleştirici gücünün yansıdığı, keyifli bir maç oldu. Dolayısıyla sezonun ilk maçını kardeşlik kazandı" açıklamasında bulundu.