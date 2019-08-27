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İnegöl'de silahlı çatışmada ağır yaralanan şahıs öldü

Bursa'nın İnegöl ilçesinde bir iş yerinde çıkan kavgada silahlar konuştu, 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.

27.08.2019 14:21 İnegöl'de silahlı çatışmada ağır yaralanan şahıs öldü
Bursa'nın İnegöl ilçesinde bir iş yerinde çıkan kavgada silahlar konuştu, 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.

Olay Ahmet Akyollu Caddesi üzerinde bulunan bir oto kiralama iş yerinde meydana geldi. Kerem A. ile oğlu Kenan A, oto kiralama iş yerine giderek, Ahmet C. ve oğlu Alper C. ile alacak verecek meselesi yüzünden tartışmaya başladı. Çıkan tartışma kısa sürede yerini kavgaya bıraktı. Silahların konuştuğu kavgada Kenan A, silahla Ahmet C'yi vurdu. Bu sırada Ahmet C'nin oğlu Alper C. de babasını vuran şahsa ateş etti. Şahıslar araçlarına doğru kaçtı. Arabasından başka silah alan Kerem A, tekrar geri gelerek, Alper A'yı vurup kaçtı.

Bu sırada silah seslerine dışarıya çıkan oto kiralama iş yerinin yanında bulunan Yaşar A. da çıkan mermilerin hedefi oldu. Kolundan yaralanan Yaşar A, Ahmet C. ve oğlu Alper A, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Silahlı çatışmada yaralanan Kenan A. ile babası Kerem A. ise kendi araçlarıyla hastaneye gitti. Olay sonrası çok sayıda polis ekibi iş yerine geldi. Ekipler hem hastanede, hem de iş yeri önünde güvenlik tedbiri almaya devam ediyor.

Olayı gerçekleştirdiği iddia edilen baba ve oğlu geniş güvenlik tedbirleri altında Bursa'ya sevk edildi. Öte yandan olayda ağır yaralanan Ahmet C, bütün müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Hastaneye takviye olarak çevik kuvvet ekipleri geldi. Olayla alakalı tahkikat devam ediyor. - BURSA

İnegöl, Bursa, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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