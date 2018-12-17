İnegöl'de Silahlı Kavgada Bir Kişi Bacağından Yaralandı

Bursa
'nın İnegöl
ilçesinde çıkan tartışma sonucu bir kişi silahla bacağından yaralandı.
Alınan bilgiye göre, İnegöl ilçesindeki Ağaç İşler Sanayi'nde, daha önce aralarında husumet bulunan Murat K. ile Osman K. (35) ve kardeşi Ebubekir K. yolda karşılaştı.
Aralarında çıkan tartışmanın büyümesi üzerine Murat K. ile Osman K. kavga
etmeye başladı. Kavga sırasında Murat K, yanında taşıdığı tabancayla Osman K'ye ateş ederek onu bacağından yaraladı.
Murat K, olayın ardından kaçarken yaralı Osman K. olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekibi tarafından İnegöl Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.
Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu ve olayla ilgili soruşturmanın başlatıldığı öğrenildi.
Kaynak: AA