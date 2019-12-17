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İnegöl'de şırınga çikolata denetimi

İnegöl Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, iki çocuğun ölümüne sebep olan şırınga çikolata ile ilgili ilçe genelinde denetim yaptı.

17.12.2019 16:07 | Son Güncelleme: 17.12.2019 16:26İnegöl'de şırınga çikolata denetimi
İnegöl Belediyesi Müdürlüğü ekipleri, iki çocuğun ölümüne sebep olan şırınga çikolata ile ilgili ilçe genelinde denetim yaptı. Okul kantinleriyle okul çevrelerindeki bakkal ve marketler başta olmak üzere yapılan denetimlerde, 5 iş yerinde söz konusu şırınga çikolata satışı tespit edilerek tedbir amaçlı bu ürünlerin raflardan kaldırılması sağlandı.

İnegöl Belediyesi, sorumlu belediyecilik anlayışı ile çalışmalarına devam ediyor. Bu kapsamda, ulusal basında haberlere konu olan şırınga çikolatalar zabıta ekiplerini harekete geçirdi. 2 çocuğun hayatını kaybettiği şırınga çikolata ürünü için İnegöl Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri cuma günü ilçemiz genelindeki ilköğretim okul kantinleri, okul çevrelerindeki market ve bakkallarda denetleme yaptı. Konunun önemine binaen okul kantinlerinde yapılan denetimlerde 5 işletmede bu ürünler tespit edildi. Satılan ürünler sağlık açısından risk oluşturduğu için tedbir amaçlı satışları durduruldu.

"Gerekli önem gösterilmeli"

Konuya ilişkin açıklama yapan Belediye Başkanı Alper Taban, "Son günlerde basında yer alan iki çocuğumuzun şırınga çikolata isimli ürün nedeniyle vefat haberi bizleri de derinden üzdü. Çocuklarımızın bulunduğu tüm mekanlarda denetimlerin ve onların güvenliği açısından korumanın had safhada olması gerekiyor. Zabıta Müdürlüğümüz konunun üzerine okul kantinlerinde ivedilikle denetimler yaptılar. Fason ve zarar riski oluşturabilecek ürünler konusunda konunun önemine istinaden denetimleri hızlandırdılar. Ailelerimizin, kantin görevliliklerimizin ve bu ürünlerin satışlarını yapan esnafımızın bu konuda özellikle duyarlı olmasını istirham ediyorum. Bu anlamda İnegöl Belediyesi olarak üstümüze düşen görevi yapmak istedik. İnşallah başka üzücü bir olayla daha karşılaşmayız" dedi. - BURSA

İnegöl Belediyesi, Zabıta Müdürlüğü, Zabıta, Güncel

Kaynak: İHA

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