İnegöl'de sis nedeniyle göz gözü görmüyor

15 Aralık 2018 Cumartesi 12:42



15 Aralık 2018 Cumartesi 12:42

İnegöl'de sis nedeniyle göz gözü görmüyorBURSA - Bursa'nın İnegöl ilçesinde 2 gündür yoğun sis hayatı olumsuz etkiliyor. Bazı bölgelerde görüş mesafesi sıfıra kadar düşerken, çok sayıda maddi hasarlı ve yaralamalı kaza meydana geldi. İnegöl'ün kabusu olan sis tekrar kendini göstermeye başladı. Sisli havada hem yayalar hem de sürücüler zor anlar yaşıyor. Zaman zaman görüş mesafesinin sıfıra kadar indiği ilçede sürücüler dörtlü flaşörlerini yakarak yollarına devam ediyor. Bilhassa Alanyurt-İnegöl yolu ile Bursa-Ankara yolunda kesif sis sebebiyle maddi hasarlı ve yaralamalı kazalar oldu. Yetkililer sürücüleri sisli havada hız yapmamaları ve takip mesafesine dikkat etmeleri hususunda uyardı.Sabah işe gitmek için evlerinden çıkanlar ise gördükleri manzara karşısında bir kez daha şok oldu. Sis halen devam ediyor.