10.06.2019 14:44
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İnegöl'de şüpheli ölüm

İnegöl

Bursa'nın İnegöl ilçesinde bir kişi, yaşadığı çiftlik evinde ölü bulundu.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde bir kişi, yaşadığı çiftlik evinde ölü bulundu.
Cerrah Mahallesi Kalburt mevkisindeki bir çiftlik evinde yaşayan Süleyman Can'dan (49) haber alamayan yakınları çiftliğe geldi.
Çiftlik evinin ikinci katında Can'ı hareketsiz bulan yakınları durumu yetkililere bildirdi. Olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, bu kişinin öldüğünü belirledi.
Can'ın cesedi, kesin ölüm nedeninin tespiti için İnegöl Devlet Hastanesi morguna gönderildi.
Kaynak: AA
Bursa, Çiftlik, İnegöl, Güncel