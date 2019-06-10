İnegöl'de şüpheli ölüm

Bursa
'nın İnegöl
ilçesinde bir kişi, yaşadığı çiftlik evinde ölü bulundu.
Cerrah Mahallesi Kalburt mevkisindeki bir çiftlik evinde yaşayan Süleyman Can
'dan (49) haber alamayan yakınları çiftliğe geldi. Çiftlik
evinin ikinci katında Can'ı hareketsiz bulan yakınları durumu yetkililere bildirdi. Olay yerine gelen 112 Acil Servis
ekipleri, bu kişinin öldüğünü belirledi.
Can'ın cesedi, kesin ölüm nedeninin tespiti için İnegöl Devlet Hastanesi
morguna gönderildi.
Kaynak: AA
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