İnegöl'de süt toplama kamyonetinin çarptığı yaşlı adam hayatını kaybetti
Bursa'nın İnegöl ilçesinde kamyonetin çarptığı 80 yaşındaki kişi öldü.
11.03.2020 12:32 | Son Güncelleme: 11.03.2020 13:07
Bursa 'nın İnegöl ilçesinde kamyonetin çarptığı 80 yaşındaki kişi öldü.
İlçeye bağlı kırsal Hamamlı Mahallesi'ne süt toplamaya gelen Erkan E. (30) idaresindeki 16 AEF 269 plakalı kamyonet, yolda yürüyen Emrullah İnci'ye (80) çarptı.
Olay yerinde yaşamını yitiren İnci'nin cesedi, otopsi için Bursa Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.
Sürücü Erkan E. ise jandarma ekiplerince gözaltına alındı.
İlçeye bağlı kırsal Hamamlı Mahallesi'ne süt toplamaya gelen Erkan E. (30) idaresindeki 16 AEF 269 plakalı kamyonet, yolda yürüyen Emrullah İnci'ye (80) çarptı.
Olay yerinde yaşamını yitiren İnci'nin cesedi, otopsi için Bursa Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.
Sürücü Erkan E. ise jandarma ekiplerince gözaltına alındı.
Kaynak: AA
Manşet
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