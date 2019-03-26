İnegöl'de Taşlı Sopalı Saldırı: 3 Yaralı

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Bursa'nın İnegöl ilçesinde taş ve sopalarla saldırıya uğrayan 3 kişi yaralandı.İnegöl Mobilya Sanayi 23. Sokak'taki bir mobilya üretim fabrikasına gelen 5 kişilik grup, henüz belirlenemeyen nedenle tesis çalışanlarına taş ve sopalarla saldırdı.Kavgada yaralanan iş yeri çalışanlarından Burhanettin Coşkun, Eren Kıvrak ve Abdurrahman El Arif, olay yerine çağrılan 112 Acil Servis ekiplerince İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.İnegöl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.