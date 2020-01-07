Haberler » Güncel » İnegöl'de TIR devrildi, Bursa- Ankara Karayolu ulaşıma kapandı - Haber

İnegöl'de TIR devrildi, Bursa- Ankara Karayolu ulaşıma kapandı

BURSA'nın İnegöl ilçesi Mezitler mevkiinde yoğun kar yağışı nedeniyle kayganlaşan yolda TIR'ın devrilmesi sonucu Ankara-Bursa karayolu ulaşıma kapandı.

07.01.2020 02:03 | Son Güncelleme: 07.01.2020 02:03 İnegöl'de TIR devrildi, Bursa- Ankara Karayolu ulaşıma kapandı

BURSA'nın ilçesi Mezitler mevkiinde yoğun kar yağışı nedeniyle kayganlaşan yolda TIR'ın devrilmesi sonucu Ankara- karayolu ulaşıma kapandı. Sürücünün yara almadan kurtulduğu kaza sonrasında karayolunda uzun araç kuyruğu oluştu. 

İnegöl ilçesi Bursa- Ankara karayolu Mezitler mevkiinde saat 00.30 sıralarında başlayan yoğun kar yağışı sürücülere zor anlar yaşattı. Kayganlaşan yolda seyreden, sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen 16 PU 760 plakalı TIR, kontrolden çıkarak devrildi. Sürücünün yara almadan kurtulduğu kazada devrilerek yan yatan TIR, karayolunu kapandı. Kaza sonucunda İnegöl- Ankara istikameti ulaşıma tamamen kapandı. Kaza ihbarı üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yolda önlem alan trafik ekipleri, oluşan uzun araç kuyrukları nedeniyle ilçe girişinde bulunan Mobilya Sanayi Kavşağı'ndan TIR'ları geri çevirerek karayoluna girişlerine izin vermedi. Ankara istikametine gidecek araçlar da İnegöl'ün girişindeki Ahmet Türkel Çevre Yoluna yönlendirilmeye başlandı. TIR'ın çekilmesi için kaza yerine çekici talep edildi. Çalışmalar sürdürülüyor.



İnegöl, Ankara, Bursa, Güncel

Kaynak: DHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

03:10   ABD "İran'a karşı Hint Okyanusu'na B-52 gönderecek" iddiası - Haber
03:07   Washington'da Türkiye'nin Doğu Akdeniz politikası anlatıldı - Haber
03:06   Kırklareli'nde 2 ilçede eğitime kar tatili - Haber
02:44   Washington'da Türkiye'nin Doğu Akdeniz politikası anlatıldı - Haber
02:31   Ataşehir'de şiddetli rüzgar nedeniyle iş yerinin çatısı uçtu - Haber
00:44   İstanbul'da şiddetli fırtına! Fabrika ve evlerin çatısı uçtu - Haber
00:06   ABD Bağdat Büyükelçiliği karşısına Süleymani'nin posteri asıldı - Haber
00:00   Meksika'da son 13 ayda 873 gizli mezarda bin 124 ceset bulundu - Haber
23:43   Ankara'daki kar yağışından sonra gözler İstanbul'a çevrildi! 'İstanbul'a kar yağacak mı?' sorusu en çok aratılan cümleler içerisinde - Haber
22:45   Eğitime kar engeli! İşte okulların tatil edildiği il ve ilçeler - Haber
7.01.2020 03:17:30