İnegöl'de tırla otomobil çarpıştı: 1 yaralı

Bursa
'nın İnegöl
ilçesinde tırla otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Abdullah K. (70) yönetimindeki 160 F 7718 otomobil, İnegöl- Domaniç
karayolu Kocayayla mevkisinde, sürücüsü henüz belirlenemeyen 33 ABK 704 plakalı tırla çarpıştı.
Kazada, otomobil kullanılamaz hale gelirken araçta bulunan Asiye K, ağır yaralandı.
Olay yerine gelen 112 Acil Servis
ekiplerince İnegöl Devlet Hastanesine kaldırılan Asiye K'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.
Güncel
Kaynak: AA