27.05.2019 16:13
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İnegöl'de tırla otomobil çarpıştı: 1 yaralı

İnegöl

Bursa'nın İnegöl ilçesinde tırla otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde tırla otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Abdullah K. (70) yönetimindeki 160 F 7718 otomobil, İnegöl- Domaniç karayolu Kocayayla mevkisinde, sürücüsü henüz belirlenemeyen 33 ABK 704 plakalı tırla çarpıştı.
Kazada, otomobil kullanılamaz hale gelirken araçta bulunan Asiye K, ağır yaralandı.
Olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince İnegöl Devlet Hastanesine kaldırılan Asiye K'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Güncel
Kaynak: AA