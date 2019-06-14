14.06.2019 12:29
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İnegöl'de trafik kazası: 1 yaralı

İnegöl

İnegöl ilçesinde, kontrolden çıkarak bariyerlere ve soğuk hava deposunun kasalarına çarpan tırın sürücüsü yaralandı.

İnegöl ilçesinde, kontrolden çıkarak bariyerlere ve soğuk hava deposunun kasalarına çarpan tırın sürücüsü yaralandı.
Bursa- Ankara kara yolunda, kırsal Şehitler Mahallesi Kavşağı mevkisinde Kadir Kolsuz idaresindeki 16 DD 168 plakalı tır, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini yitirmesi sonucu önce bariyerlere, ardından yol kenarında bulunan orman ürünleri firmasının soğuk hava deposu bahçesindeki plastik kasalara çarptı. Çarpmanın etkisiyle yerinden sökülen bir bariyer, yaklaşık 100 metre ileri fırladı.
Kazada yaralanan ve sağlık ekiplerince İnegöl Devlet Hastanesine kaldırılan sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Kaynak: AA
Bursa, Ankara, İnegöl, Güncel

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