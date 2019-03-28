İnegöl'de Trafik Kazası

Bursa
'nın İnegöl
ilçesinde, kamyonun çarptığı otomobildeki kadın hafif yaralandı.
Hasan A. idaresindeki 54 BM
938 plakalı hafriyat kamyonu, Alanyurt
Mahallesi Özdilek Kavşağı mevkisinde Kamuran Y'nin (26) kullandığı 16 AAK 359 plakalı otomobile arkasından çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan otomobil, refüje çarparak durdu.
Kazada, otomobilde bulunan ve hamile olduğu öğrenilen Mızgın D. (26) hafif yaralandı. Kadın, tedbir amaçlı olay yerine çağrılan ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine götürüldü.
Mızgın D'nin hastanede yapılan kontrollerde, durumunun iyi olduğunun belirlendiği öğrenildi.
Birleşmiş Milletler, Bursa, İnegöl, Güncel
Kaynak: AA