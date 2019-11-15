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İnegöl'de trafik kazası: 3 yaralı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde, iki kamyonun kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen kazada, 3 kişi yaralandı.

15.11.2019 16:58 | Son Güncelleme: 15.11.2019 17:06İnegöl'de trafik kazası: 3 yaralı
'nın ilçesinde, iki kamyonun kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen kazada, 3 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı kırsal Mahallesi ile Yeniyörük Mahallesi arasındaki yolda seyreden Mansur D. (52) idaresindeki 16 KEH 09 plakalı kamyon ile karşı yönden gelen Fatih Çınar (45) idaresindeki 16 AFS 35 plakalı kamyon kafa kafaya çarpıştı.
Çarpışmanın etkisiyle sürücüler ve 16 AFS 35 plakalı kamyondaki yolcu İrfan A. (34) yaralandı.
Yaralılar, olay yerine gelen 112 Acil Sağlık Ambulansı ile İnegöl Devlet Hastanesi Acil Servis Bölümü'ne kaldırdı.
Kamyonda sıkışan ve olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri tarafından kurtarılan Mansur D'nin durumunun ağır olduğu öğrenildi.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Fatih Çınar, Kozluca, İnegöl, Bursa, Güncel

Kaynak: AA

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