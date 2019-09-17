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İnegöl'de traktör kazaları: 1 ölü, 1 yaralı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen traktör kazalarında bir kişi hayatını kaybederken, bir kişi ağır yaralandı.

17.09.2019 17:46İnegöl'de traktör kazaları: 1 ölü, 1 yaralı
Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen traktör kazalarında bir kişi hayatını kaybederken, bir kişi ağır yaralandı.

Kaza Sungurpaşa Mahallesi'nde bulunan bir tarlada meydana geldi. Ramazan Eriş'in kullandığı 16 PB 737 plakalı traktör kontrolden çıktı. Hızlanan traktörü durdurmaya çalışan sürücü başarılı olamayınca atlamaya çalıştı. Ramazan Eriş, devrilen römorkun altına kaldı. Ağır yaralanan şahıs Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Öte yandan dün gece de Lütfiye Mahallesi'nde meydana gelen traktör kazasında bir kişi hayatını kaybetmişti. Hayatını kaybeden Huriye Fidan bugün göz yaşları arasında toprağa verildi. - BURSA

İnegöl, Bursa, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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