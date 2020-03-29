Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

İnegöl'de Türk Kızılayı evlerinde kalan vatandaşların ihtiyaçlarını gideriyor - BURSA

Bursa'nın İnegöl ilçesinde Türk Kızılayınca, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında evlerinden çıkmayan 65 yaş üstü vatandaşlar ile kronik rahatsızlığı bulunan vatandaşların ihtiyaçlarının giderilmesi için çalışmalara devam ediliyor.

29.03.2020 10:44 | Son Güncelleme: 29.03.2020 10:47
Bursa 'nın İnegöl ilçesinde Türk Kızılayınca, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında evlerinden çıkmayan 65 yaş üstü vatandaşlar ile kronik rahatsızlığı bulunan vatandaşların ihtiyaçlarının giderilmesi için çalışmalara devam ediliyor.
İnegöl Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı (SYDV) tarafından bildirilen adreslere giderek erzak yardımında bulunan Türk Kızılayı İnegöl Şubesi görevlileri, vatandaşların ekmek, ilaç ve doktor ihtiyaçlarının olup olmadığını kaydederek çalışmalarını sürdürüyor.
Türk Kızılayı İnegöl Şubesi Başkanı Varol Yılmaz, gazetecilere yaptığı açıklamada, hem vakıftan gelen bilgiler hem de kendi bünyelerinde oluşturdukları kayıtlarla tek tek adreslere giderek paketleri teslim ettiklerini bildirdi.
Yılmaz, şunları kaydetti:
"İkametlere giden ekiplerimiz vatandaşlarımıza ekmek alacakları kimselerini olup olmadığını, ilaç ihtiyaçları ile doktor ihtiyaçlarının olup olmadığını kayıt altına alarak ilçemizde İnegöl Kaymakamlığı uhdesinde kurulan Vefa Sosyal Destek Grubuna bildiriyor. Çalışmalarımız tüm hızıyla devam etmektedir. Salgın hastalık bitene kadar, sokağa çıkması yasak olan vatandaşlarımıza destek vermeye devam edeceğiz. Bunun yanında daha önce şubemiz tarafında ihtiyaçları düzenli olarak temin edilen gıda yardımları da devam etmekte olup bu yardımlara dezenfektan ilavesi yaptık."
Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular
İnegöl’de Türk Kızılayı evlerinde kalan vatandaşların ihtiyaçlarını gideriyor - BURSA

Kaynak: AA

Etiketler: İnegöl, Bursa, Güncel

Haberin Videosu :

İnegöl'de Türk Kızılayı evlerinde kalan vatandaşların ihtiyaçlarını gideriyor - BURSA

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası
Haberler ›› Güncel ››İnegöl'de Türk Kızılayı evlerinde kalan vatandaşların ihtiyaçlarını gideriyor - BURSA - Haberler

Güncel Manşet

Haberler

Belediye Başkanı’ndan alkışlanacak hareket! Tüm maaşını Kovid-19 mağdurlarına bağışladı Haberler
Belediye Başkanı'ndan alkışlanacak hareket! Tüm maaşını Kovid-19 mağdurlarına bağışladı
Halk sağlığı uzmanı vatandaşları uyardı: Eldiven yanlış kullanılıyor Haberler
Halk sağlığı uzmanı vatandaşları uyardı: Eldiven yanlış kullanılıyor
Bakan Selçuk: İnterneti olmayan öğrenciler için evlere takvim gönderdik Haberler
Bakan Selçuk: İnterneti olmayan öğrenciler için evlere takvim gönderdik
Bakan canlı yayında yanıtladı: 30 Nisan’dan sonra okullar için plan ne? Haberler
Bakan canlı yayında yanıtladı: 30 Nisan'dan sonra okullar için plan ne?
Koronavirüs salgınında iyileşen hasta sayısı 140 bine yükseldi Haberler
Koronavirüs salgınında iyileşen hasta sayısı 140 bine yükseldi
Koronavirüs testi pozitif çıkan Başbakan: İşler daha da kötüleşecek Haberler
Koronavirüs testi pozitif çıkan Başbakan: İşler daha da kötüleşecek
Dünyayı sevindiren iddia: ABD’li doktorlar koronavirüsün ilacını buldu Haberler
Dünyayı sevindiren iddia: ABD'li doktorlar koronavirüsün ilacını buldu
12 milyon emeklinin bayram ikramiyelerinin ödeneceği tarih belli oldu Haberler
12 milyon emeklinin bayram ikramiyelerinin ödeneceği tarih belli oldu

Son Dakika Güncel Haberleri

11:29: Arnavutköy'de 2 kişinin yaralandığı kaza kamerada - Haber 11:29: Ankara'da kaçak işletilen kahveye polis baskını - Haber 11:28: Bekçilik yaptığı iş yeri önündeki koltukta ölü bulundu - Haber 11:28: Kursiyerlere uzaktan el sanatları eğitimi - Haber 11:28: Avustralya'da korona virüs nedeniyle ölü sayısı 16'ya ulaştı - Haber 10:45: Son dakika: Bakan Selçuk'a canlı yayında açıkça soruldu: Okullar 30 Nisan'a kadar kapalı, sonrasında ne yapılacak? - Haber 10:45: "İnterneti olmayan çocukları unutmadık" diyen Bakan Selçuk: Etkinlik takvimini evlere fiziksel olarak gönderdik - Haber 10:13: Halk Sağlığı Uzmanı uyardı: Plastik eldivenler yanlış kullanılıyor, virüsü taşıma riskiniz çok yüksek - Haber 10:03: Son dakika: Koronavirüs salgınında iyileşen hasta sayısı 140 bin 225'e yükseldi - Haber 08:50: Ulaştırma Bakanı'nın Kovid-19 önlemlerinde pasif kaldığı için görevden alındığı iddia edildi - Haberler 08:35: İtalya'da koronavirüsten ölenlerin yaş ortalaması belli oldu! En fazla ölüm 80-89 yaş aralığında - Haber 07:36: Tarihe geçen kare! Koronavirüs hastasını dağ başına gömdüler, etrafında hiçbir canlı yok - Haber