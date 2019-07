İnegöl'de tütün hasadı başladı

BURSA'nın İnegöl ilçesinde, Osmanlı Dönemi'nden bu yana üretimi yapılan tütünün hasadına başlandı. Marmara Bölgesi'nin tütün yetiştirilen 3 kırsal mahallesinden İnegöl'e bağlı Çavuşköy'ün sakinleri, üretimden geçimini sağlarken, ekim oranı, yüzde 50 oranında düştü.Çavuşköy Mahallesi'nde bu yıl 22 hane tarafından 200 dekarlık alanda tütün ekilirken, her dönümden ortalama 100 kilo mahsul alınıyor. Gencinden yaşlısına tüm ev halkı, sabah namazının ardından tarlaya gidip, hava ısınına kadar tütün kırıyor. Yağışların az olması nedeniyle verimin düştüğünü belirten üreticiler, fiyatların da düşük olmasından endişe ediyor. Geçen yıla oranla üretim yapan çiftçilerin sayısının azaldığını söyleyen üreticiler, tütün üretiminin daha da düşmemesi için fiyatların yükseltilmesini istiyor.'BU SENE BEKLEDİĞİMİZ GİBİ DEĞİL'Yıllardır tütün eken Emine Güldan, "Tütün hasadına başladık. Bu sene beklediğimiz gibi değil. Her sene tohum değiştiriyorlar. Verim düşüyor. Bizim tütünümüzün kökünde zümbül denen bir hastalık var. Tam verim alacağımız zaman elimizden alıyor. Biz de mağdur oluyoruz. Her şey pahalı. Kadınlarımız çok yoruluyor. Her şey onlarda bitiyor. Erkekler başka işler yapıyor. Tütün hasadını kadınlar yapıyor" dedi.'TÜTÜN ERİYOR'Her sene üretici sayısının düştüğünü belirten Perihan Çakır ise "Tütün yapıyoruz ama verim alamıyoruz. Çok ucuz gidiyor. Sözleşmelerde geçen fiyatlardan satamıyoruz. Tütünlerimiz verimsiz, kilo yapmıyor. Başka yaptığımız şeyler para etmiyor. Mağdur durumdayız, mecburen dikiyoruz. Dikmesek para kazanamıyoruz. Köyün geçim kaynağı çoğunlukla tütünle karşılanıyor. Buğday, ayçiçeği de yapıyoruz ama onlar da topraklarımız çok verimli olmadığı için olmuyor. Çok eski zamandan beri köyümüzde tütün ekiliyor ama verimli değil. Emeğimizin karşılığını alacak kadar para kazanamıyoruz. Martta çimi ekiliyor. 2 ay çim yetişiyor sonra dikiyoruz. 1,5 ay kırımlarını yapıyoruz. Sonra kışın baskısını yapıyoruz ve yerleştiriyoruz. Onları 13 ay boyunca işliyoruz. Toprağımız verimli olsa ve her tarafta suyumuz olsa biber, domates de yaparız. Her türlü mahsulü yaparız ama para kazanamıyoruz. Gübre ve mazot pahalı. Fiyatlar düşük olursa zaten seneye bunu da bırakacağız. Belki seneye 10 kişiye kadar düşecek" diye konuştu.'YÜZDE 50 DÜŞÜŞ VAR'Çavuşköy Mahallesi'nin muhtarı Halil Çakır da "Yaklaşık 1 haftadır tütün hasadımız başladı. Ekim geçen seneye göre yüzde 50 daha düşük. Verdikleri fiyatlar bizi kesinlikle tatmin etmiyor. Her şeye gelen zammın yanında tütüne koyulan zam alakasız. Onun için de belki seneye köyümüzde tütün hasadı bitecek. Yani tütün ekimi bitecek. Biz biraz yüksek fiyat istiyoruz. Sadece tütüne değil, her şeye gerekiyor. Köylünün sahibi yok. Biraz daha fiyatları yükseltirseler, belki önümüzdeki seneler dönüm biraz daha yükselebilir. Şu şartlardan hiç memnun değiliz. Kendimizi bildik bileli tütün ekimi yapıyoruz. Bu sene 150- 200 dönüm civarı ekildi. Geçen sene bunun 2 katıydı. Fiyatlar tatmin etmediği için düşüş var. Önümüzdeki sene belki daha da aşağı düşecek. Ekimlerde verim olmadığı için dönümünden 100 kilo ya alırız ya almayız. Eski ürünlerimizde verim mükemmeldi. Şimdi verim düştü" dedi.

- Bursa