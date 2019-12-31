İnegöl'de Ülker Sokak yeni görünümüne kavuştu

Mezbelelik halde bulunan ve yazın toz, kışın çamur sorunuyla mücadele eden Mesudiye Mahallesi Ülker Sokak sakinleri, İnegöl Belediyesi'nin yaptığı parke taş çalışmasıyla nezih bir ortama kavuştu.



İnegöl Belediyesi, yılın son gününde de çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Kar kış demeden geleceğin İnegöl'ünü imar etmek adına gayret sarf eden İnegöl Belediyesi, Mesudiye Mahallesinde uzun süredir zemin sorunu yaşanan Ülker Sokağı yeni görünümüne kavuşturdu.



Sokakta ve civar bölgelerde parke taşı ve otopark uygulaması gerçekleştirilerek vatandaşların çamurdan kurtulması sağlanırken, Belediye Başkanı Alper Taban, beraberindeki heyetle birlikte çalışmayı yerinde inceledi. Burada bir açıklama da yapan Taban, "Bugün Mesudiye Mahallemizde Ülker Sokakta bulunuyoruz. Artık yılın son gününde 2019'u noktalayacağımız günde çalışmalarımıza ara vermeden devam ediyoruz. Burada geçmişte otopark uygulamalarını yapmıştık ama sokakta özellikle zemin noktasında problemi olan, toz toprak gibi şikayetleri olan sokaklarımızı da hızlı hızlı çözmeye gayret ediyoruz. Buralarda asfalt uygulamasını tercih etmedik. Nedeni de altyapı çalışmaları olacak, BUSKİ'nin çalışmaları olacak. Bu nedenle parke taşı tercih ettik. Bu da son derece sağlıklı bir uygulama oldu. Daha sonra da ihtiyaç olduğunda bu parke taşlarını güzelce sökerek bunları kullanabilmek, değerlendirebilmek adına bu çalışmaları dikkatli şekilde sürdürüyoruz. Ben mahalle halkımıza hayırlı olmasını diliyorum. Çalışma arkadaşlarımıza da teşekkür ediyorum. İnşallah İnegöl'ümüzün her köşesinde sorun kalmaması adına son dakikaya kadar gayretle bizler de çalışacağız" dedi. - BURSA

Kaynak: İHA