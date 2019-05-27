İnegöl'de uyuşturucu operasyonu

Bursa
'nın İnegöl
ilçesinde düzenlenen operasyonda 5 kilogram uyuşturucu maddesi ele geçirildi.
Alınan bilgiye göre, Bursa İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, şüpheli Ö.E.B'nin İstanbul
'dan aldığı uyuşturucu maddelerinin İnegöl'de ticaretini yaptığı yönünde ihbar aldı.
Şüphelinin evine operasyon düzenleyen ekipler, 5 kilogram uyuşturucu maddesi ile satış esnasında kullanılan sarım makinesi ve çok miktarda filtreli sigara kağıdı ele geçirdi.
Şüpheli, gözaltına alındı.
Bursa
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Kaynak: AA