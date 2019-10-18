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İnegöl'de uyuşturucu operasyonunda 3 gözaltı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde jandarma ekiplerinin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda 3 kişi gözaltına alındı.

18.10.2019 14:39İnegöl'de uyuşturucu operasyonunda 3 gözaltı
Bursa'nın İnegöl ilçesinde jandarma ekiplerinin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda 3 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Kulaca Mahallesi'nde araç içerisinde uyuşturucu imal ve ticareti yapıldığı bilgisini alan jandarma ekipleri, söz konusu araçtaki O.Ş. (29), S.U. (26) ve İ.K. (26) isimli şahısları gözaltına aldı. Şüphelilerin üzerinde yapılan aramada 100 gram metamfetamin, 3 adet payp ile uyuşturucu ticaretinden elde edildiği tahmin edilen bin 40 TL ele geçirildi. Yapılan kimlik kontrolünde O.Ş.'nin Bursa 17. Asliye Ceza Mahkemesi ve İnegöl İlamat İnfaz Bürosu tarafından basit yaralama suçundan arandığı tespit edildi. 3 zanlı, sağlık kontrollerinin ardından ifadeleri alınmak üzere jandarma karakoluna götürüldü.

Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor. - BURSA

Jandarma, İnegöl, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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