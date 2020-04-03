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İnegöl'de uyuşturucu satıcıları yakalandı

İnegöl İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, sokakta uyuşturucu satan şüphelileri yakaladı.

03.04.2020 10:42 | Son Güncelleme: 03.04.2020 10:42
İnegöl'de uyuşturucu satıcıları yakalandı
İnegöl İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, sokakta uyuşturucu satan şüphelileri yakaladı. Şüphelilerin aracında yapılan aramada, bonzai ve esrar ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, sokak satıcılarına yönelik yaptığı çalışmada, bir aracı takibe aldı. Ekipler daha sonra söz konusu aracı durdurarak arama yaptı. Yapılan aramada araç içerisinde 15 gram bonzai, 5 gram esrar maddesi ele geçirildi. Olayda 3 şüpheli ekipler tarafından gözaltına alındı. Şahıslar ifadeleri alınmak üzere KOM Büro Amirliğine götürüldü. Uyuşturucu maddelerine el koyan ekiplerin olayla ilgili soruşturması ise sürdürülüyor. - BURSA

Kaynak: İHA

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