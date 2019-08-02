İnegöl'de Yanık Ünitesi hizmete girdi

Bursa'daki kamu hastanelerinin hizmet kalitesini arttırma çalışmaları tüm hızıyla sürüyor. Bursa İl Sağlık Müdürlüğü tarafından yürütülen çalışmalarda son olarak, İnegöl Devlet Hastanesi'nde 7 yataklı Yanık Ünitesi düzenlenen törenle hizmet girdi. Hastane konferans salonunda gerçekleştirilen törene İnegöl Kaymakamı Şükrü Görücü, İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, Bursa İl Sağlık Müdürü Dr. Özcan Akan, hastane Başhekimi Uzm. Dr. Hayrettin Göçmen ve hastanede görev yapan hekimler ile sağlık personelleri katıldı.

Törende konuşan Bursa İl Sağlık Müdürü Dr. Özcan Akan, yanık ünitesinin bölge için en önemli sağlık hizmetlerinden birisi olduğuna dikkat çekti. Bursa'nın sanayi kenti olması nedeniyle yanık merkezi ve ünitesi ihtiyacının ortaya çıktığını dile getiren Dr. Akan, "Şehrimiz sağlık üs bölgesi ve yaklaşık 6,5 milyonluk bir hinterlanda sahip. Sağlık üs bölgesi olan bir kentte yanık merkezleri ve üniteleri çok önemli bir ihtiyaçtır. Şehir hastanemiz hizmete girene kadar merkezde Yüksek İhtisas Eğitim Ve Araştırma Hastanesi ile üniversite hastanemizde birer yanık ünitemiz vardı. Şehir Hastanesi'nin hizmete girmesiyle 24 yataklı Türkiye'nin en büyük yanık ünitesine sahip olduk. Bugün de İnegöl Devlet Hastane'miz de yanık ünitesini hizmete sunuyoruz. Güçlendirilmiş İlçe hastanesi olarak İnegöl Devlet Hastanesi'nde bu hizmeti vermek bizim için çok önemli" dedi.

İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban ise, İnegöl gibi gelişmiş bir sanayiye sahip ilçede yanık ünitesinin bulunmasının ilçe için büyük bir kazanç olduğunun altını çizerek, yanık ünitesinin hizmete girmesinde emeği geçen herkesi kutladı. İnegöl Kaymakamı Şükrü Görücü de yanık ünitesinin İnegöl Devlet Hastanesi'nde verilen sağlık hizmetlerinin niteliğini arttıracağını vurgulayarak, sağlık çalışanlarının özverili çalışmalarından ötürü tebrik etti.

Konuşmaların ardından protokol heyeti yanık ünitesini gezerek, incelemelerde bulundu.