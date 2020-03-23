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İnegöl'de yaşlılar evlerinde durmuyor

Bursa'nın İnegöl ilçesinde korona virüsü sebebiyle risk grubunda bulunan 65 yaş üstü vatandaşlar sokağa çıkmaya devam ediyor.

23.03.2020 13:26 | Son Güncelleme: 23.03.2020 13:26
İnegöl'de yaşlılar evlerinde durmuyor
Bursa 'nın İnegöl ilçesinde korona virüsü sebebiyle risk grubunda bulunan 65 yaş üstü vatandaşlar sokağa çıkmaya devam ediyor. Polisler, cadde ve sokaklarda gördükleri ikaz ederek evlerine gönderiyor.

Bakanlık yayınladığı genelde 65 yaş üstü vatandaşların dışarıya çıkmalarını yasakladı. Ancak yapılan yasak da bir çok yaşlıyı evde tutmaya yetmedi. İnegöl'de birçok yaşlı kendilerini sokağa attı. Kimi gezmeye çıktı, kimi bankalara paralarını çekmeye geldi. İnegöl polisi 65 yaş üstü olan vatandaşlar için cadde ve sokaklarda tedbirlerini artırdı. Bu yaş grubunda olan vatandaşlar bilgilendirilerek evlerine gönderildi. Evlerine gidemeyenler ise ekip arabalarıyla bırakıldı. İnegöl emniyeti halkın yoğun olduğu yerlerde sık sık ekip anons yaparak yaşlıları sokağa çıkmamaları konusunda ikaz ediyor. - BURSA

Kaynak: İHA

Etiketler : İnegöl, Bursa, Güncel

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