İnegöl'de Yemen İçin Yardım Sergisi Açıldı

Yemen
'e yardım sağlamak amacıyla İnegöl
Fotoğraf Sanatçıları Derneği (İFSAD) ve İnegöl Belediyesi iş birliğiyle fotoğraf sergisi açıldı.
İnegöl Fotoğraf Sanatçıları Derneği (İFSAD) üyelerinin, İnegöl Belediyesi desteğiyle Yemen'e yardım sağlamak amacıyla düzenlediği fotoğraf sergisi, İnegöl Kent Müzesi'nde beğeniye sunuldu.
İnegöl Kaymakamı Şükrü Görücü, sergi açılışında yaptığı konuşmada, Yemen'de halkın yüzde 75'inin açlıkla savaştığını söyledi.
Bu nedenle Yemen'e yardım kampanyası başlattıklarını dile getiren Görücü, şunları kaydetti:
"Bir nebze de olsa buradan elde edilecek bir gelir ile bir kişinin dahi hayatını kurtarabiliyorsak, biz insanlık adına güzel işler yapmış oluyoruz. Dünyada yardımlar konusunda ilk üçe giren milletiz. Yemen'de, Suriye
'de, Arakan
'da, Pakistan
'da, Türkistan'da Müslümanlar katledilirken, Müslümanlar yok edilirken insan hakları şampiyonlarının hiçbir şekilde kulaklarının duymadığını, gözlerinin görmediğini görüyoruz. Dolayısıyla net olarak biz, bunlara daha çok sahip çıkmak durumundayız."
İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban da özellikle Müslüman coğrafyasında yaşanan acılar ve zulmün kendisini derinden etkilediğini anlattı.
Müslüman ülkelere yardım etmeye çalıştıklarını belirten Taban, "Yardımlaşmaya devam ediyoruz. Bugün Yemen'de yaşanan acıları burada sergileyelim ve bunların da satışından elde edilecek olan geliri Türk Kızılayı
aracılığı ile Yemen'e ulaştıralım istedik. Ben önemli bir organizasyon olduğunu düşünüyorum. Karınca misali, bir damla da olsa taşımaktır niyetimiz." ifadelerini kullandı.
İFSAD Başkanı Erhan Çakır da Yemen'deki Müslümanların acılarını bir nebze olsun dindirmek istediklerini kaydetti.
Sergide fotoğraf satışından elde edilecek gelirin, Yemen'e gönderileceği bildirildi.
İnegöl,Yemen
10 Aralık 2018 Pazartesi 17:13