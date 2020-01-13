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İnegöl'de yoğun sis

BURSA'nın İnegöl ilçesinde sabah saatlerinde etkili olan yoğun sis, hayatı olumsuz etkiliyor.

13.01.2020 10:55 | Son Güncelleme: 13.01.2020 10:55İnegöl'de yoğun sis

BURSA'nın ilçesinde sabah saatlerinde etkili olan yoğun sis, hayatı olumsuz etkiliyor.

İnegöl ilçesinde, sabah saatlerinde etkili olan yoğun sis, araç sürücülerine zor anlar yaşattı. Görüş mesafesinin yer yer 20 metreye kadar düştüğü ilçede araç sürücüleri güçlük yaşarken, polis ekipleri de sürücüleri dikkatli seyretmeleri konusunda uyardı. İlçenin büyük kısmında etkili olan sis nedeniyle sürücüler ışıklarını yakarak ilerledi. Meteoroloji yetkililerinden alınan bilgiye göre sisin öğle saatlerinde tamamen etkisini kaybetmesi bekleniyor.



İnegöl, Sabah, Güncel

Kaynak: DHA

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