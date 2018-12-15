İnegöl'de Zincirleme Kaza 5 Yaralı

Bursa
'nın İnegöl
ilçesinde 3 aracın karıştığı kazada 1'i çocuk 5 kişi yaralandı.
Kaza, saat 22.00 sıralarında İnegöl İlçesi Alanyurt
mahallesinde meydana geldi. Alanyurt'tan İnegöl'e seyir halinde olan Saliha Çakır (24) yönetimindeki 16 KRD 58 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak kırmızı ışıkta bekleyen sürücü Ömer Çelik
(32) yönetimindeki 08 HC 148 plakalı pikap araca arkadan çarptı. Kazayı fark eden Gökhan Muhsin de (28), yönetimindeki 37 SH 058 plakalı kamyonetiyle fren yapsa da, kaza yapan 2 araca çarparak durabildi. Kaza sonucu Ömer Çelik, Gökhan Muhsin, Resul Muhsin (55), Saliha Çakır ve oğlu Yusuf Çakır (5) yaralandı. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen çok sayıda 112 Acil Servis
Ekibi sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından İnegöl Devlet Hastanesi Acil Servisi'nde tedavi altına alındı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Bursa,İnegöl
15 Aralık 2018 Cumartesi 02:26