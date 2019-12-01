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İnegöl'de zincirleme kazada 9 araç birbirine girdi

Bursa'nın İnegöl ilçesinde 9 aracın karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi.

01.12.2019 18:35 | Son Güncelleme: 01.12.2019 18:39İnegöl'de zincirleme kazada 9 araç birbirine girdi
'nın ilçesinde 9 aracın karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi. Kazada yaralananın olmaması teselli kaynağı olurken trafik durma noktasına geldi.

Kaza, Bursa-Ankara karayolu Hikmet Şahin Köprülü Kavşağı ile Özdilek Kavşağı mevkisinde meydana geldi. 9 aracın birbirine girdiği kazada maddi hasar oluştu. Kaza nedeniyle trafik durma noktasına geldi. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralanın olmadığı kazada güvenlik güçlerinin gelmesi ile birlikte olay yerindeki araçlar çekicilerle kaldırıldı. Ekipler tarafından trafiğin güvenli bir şekilde akışı sağlanırken, kazalara ilgili tahkikat devam ediyor. - BURSA

İnegöl, Bursa, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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