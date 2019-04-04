İnegöl'de Zirai Don Etkili Oldu

İnegöl
Ziraat Odası Başkanı Sezai Çelik
, İnegöl'de son günlerde etkili olan zirai don olayının çok sayıda çiftçiyi etkilediğini söyledi.
Çelik, gazetecilere yaptığı açıklamada, İnegöl'de yaklaşık 10 gündür hava sıcaklıklarının düşük olduğunu ifade etti.
Zirai dondan 25 kırsal mahalle çiftçisinin etkilendiğini anlatan Çelik, şunları kaydetti:
"Yaklaşık bin 500 çiftçimizin ürünleri bu soğuklardan zarar gördü. Zarar gören alan ise 900 hektar civarında. Şeftali, nektarin, elma, armut, erik bahçeleri soğuklardan etkilendi. Bölgemiz çok verimli topraklardan oluşan bir bölge. Uludağ
'ın eteklerinde olmamız sebebiyle benzeri sıkıntıları yaşıyoruz. İnşallah bu süreci daha fazla zarar görmeden geçiririz. Rekoltede düşüş olacaktır."
Sezai Çelik, İnegöl, Güncel
Kaynak: AA