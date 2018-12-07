07 Aralık 2018 Cuma 16:04



07 Aralık 2018 Cuma 16:04

İnegöl Belediyesi ve İnegöl Fotoğraf Sanatı Derneği (İFSAD) tarafından, 10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü dolayısıyla Yemen'e dikkat çekmek için "İnegöl'den Yemen'e" fotoğraf sergisi düzenlenecek.Kent Müzesi'nde gerçekleştirilecek sergide, insan hakları fikrinin merkezinde yer alan iki temel değer olan insan onuru ve eşitlik temalarına farkındalık oluşturulacak.İzlenime açılacak fotoğrafların satışından elde edilecek gelir, hak ve hürriyetlerinden mahrum kalan Yemen halkına gönderilecek.