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İnegöl-Domaniç yolunda kaza: 6 yaralı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen zincirleme kazada 3'ü çocuk 6 kişi yaralandı.

05.08.2019 13:07 İnegöl-Domaniç yolunda kaza: 6 yaralı
Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen zincirleme kazada 3'ü çocuk 6 kişi yaralandı.

Kaza İnegöl- Domaniç yolunda meydana geldi. Domaniçten İnegöl istikametine giden Ali Ö. idaresindeki 43 FH 627 plakalı otomobil, önünde seyir halinde olan Ahmet Fikri Ş'nin kullandığı 16 AAH 342 plakalı araca çarptı. Hızı kesilmeyen Ali Ö. idaresindeki 43 FH 627 otomobil daha sonra park halinde olan Gültekin K'ya ait 16 Y 2304 plakalı otomobile çarparak durabildi. Ali Ö'nün kullandığı otomobilde bulunan Fatma Ö, Ümmü Ö, İsa K, Turhan K, Berat K, ve Yadigar K. yaralandı. 3'ü çocuk 6 yaralı kaza yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kazayı hafif sıyrıklarla atlatan 6 yaralının sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Kazayla alakalı tahkikat devam ediyor. - BURSA

Domaniç, İnegöl, Bursa, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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