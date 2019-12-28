İnegöl'e Değer Katanlar Vefa Gecesinde Buluştu

Bu yıl 6'ncısı gerçekleştirilen bu özel gecede; İnegöl'ün kültür-sanat, spor, edebiyat, akademik alan ve daha birçok sektörde yetiştirdiği önemli isimler yeniden İnegöl'de buluştu.

İnegöl Belediyesi'nin Kent Konseyi işbirliği ile ilk kez 2014 yılında hayata geçirdiği 'İnegöllülere Vefa ve Hatırlama Gecesi' Cuma akşamı 6'ncı kez düzenlendi. Her yıl Aralık ayında yapılan bu anlamlı program, Mobilya Müzesi Konferans Salonunda düzenlendi. "İnegöllülere Vefa ve Hatırlama Gecesi" bu yıl da tıpkı geçmiş yıllarda olduğu gibi nostalji kuşağına dönüştü. Yıllar öncesinin hatıralarının canlandığı gecede, Türkiye'ye mal olmuş 15 isim, ilçe halkıyla buluştu. Ülkemize ve şehrimize değer katan görevlerde yer alan 15 İnegöllü, gecenin anısına plaketlerle onure edildi.

15 ÖZEL İSME VEFA GÖSTERİLDİ

Programda birçok alanda ilçemiz ve ülkemiz adına başarılı çalışmalara imza atan İnegöllüler ile İnegöl'de iz bırakan isimler yer aldı. O isimler şöyle sıralandı: Mehmet Baştürk (İnegöl Eski Milli Eğitim Müdürü), Sadullah Organ (Gazeteci), Recep Atılgan (Sporcu), Haydar Cerrah (İnegöl Eski Kent Konseyi Başkanı), Abdullah Tataroğlu (Yazar), Kemalettin Anıl (İş Adamı) adına oğlu Metin Anıl, Yusuf Davut Fergana (İnegöl Belediyesi Eski Meclis Üyesi) adına oğlu Ömer Fergana, Neşe Baysal (Sporcu), Mehmet Ali Sav (Müzisyen), Göksel Kemal Girgin (Akademisyen), Ahmet Münir Ayva (Ahşap Sanatçısı) adına eşi katıldı, Fatih Altınöz (Senarist, Tıp Doktoru), Haluk Özsaraç (İstanbul İnegöllüler Eski Dernek Başkanı), Mesut Kaçan (Akademisyen), Muhittin Tanoğlu (İnegöl Eski Belediye Başkanı).

AMACIMIZ, ÖNEMLİ ŞAHSİYETLERİ ORTAYA ÇIKARMAK

20.00'da başlayan İnegöllülere Vefa ve Hatırlama gecesinin açılış konuşmasını İnegöl Kent Konseyi Başkanı Halil İbrahim Zengin yaptı. Konuşmasına Vefa ve Hatırlama Gecesinin mimarı Kent Konseyi eski başkanı Haydar Cerrah'a ve ekibine teşekkür ederek başlayan Zengin, Vefa gecesinin önemine değinerek; Bu geceyi düzenlemedeki amacımız, kentimizin kültür, edebiyat, bürokrat, spor, akademi ve daha birçok alanda camiasının önemli şahsiyetlerini ortaya çıkarmak ve bu konularda yeni nesli teşvik etmek, bir anlamda örnek olmaktır" dedi.

İNSANLAR, SADECE ÖLDÜĞÜNDE DEĞİL, YAŞARKEN DE SEVİLMELİ VE KIYMET VERİLMELİ

Hatırlanmak için hatırlamak gerekir diyerek sözlerine devam eden Başkan Halil İbrahim Zengin; "Vefa ve Hatırlama" bir kentin kalkınmasında ve gelişmesinde çok önemli bir çalışmadır. Burada belki yıllar sonra ilk defa görüştüğümüz dostlarla karşılaşacağız. Anılar canlanacak. Hatırlanmış olmanın hazzını yaşayacaksınız. Unutmamak lazım ki hatırlanmak için hatırlamak gerekiyor. Sevilmek için de sevmek gerekiyor. İnsanlar, sadece öldüğünde değil, yaşarken de sevilmeli ve kıymet verilmeli. Vefa sevilen veya sevilmesi gereken kimselere verilen değerin bir nişanesidir, dostluk borcudur. Vefa, sözünün eri olmaktır, hatırlamaktır, iyiliği unutmamaktır, esasında kişinin kendi sorumluluğunu hissetmesidir. İnsan, önce anne ve babasına vefalı olmalı. İnsan, atalarına ve tarihine vefalı olmalı. İnsan, öğretmenlerine, komşularına vefalı olmalı. İnsan, yaşadığı kente ve topraklarına vefalı olmalı" dedi.

SADECE MOBİLYA VE KÖFTE ÜRETMİYORUZ, TÜRKİYE ÇAPINDA DEĞERLER DE SUNUYORUZ

İnegöl'ün bir Türkiye mozaiği olduğuna dikkat çeken Zengin; "Burada Anadolu'nun çeşitli yerlerinden göçüp gelenler var. Bu şehir yıllardır üretiyor. Sadece mobilya, köfte üretmiyor. Sadece kaplıcasını sunmuyor. Aynı zamanda Türkiye çapında değerleri sunuyor. İnegöl'de yetişmiş veya İnegöl'e hizmet etmiş gerçekten önemli değerler var.İnegöl'de doğsun veya bir dönem İnegöl'de yaşasın hiç önemli değil. Yeter ki bu şehre değer katmış, bu şehrin ismini yükseltmekle alakalı önemli işlevleri olmuş insan olsun. Bizim için asıl olan odur. Biz şehir olmak istiyorsak; İnegöl'e sahip çıkmalıyız. Gençlerimizin, İnegöllü vatandaşlarımızın bu değerlerimizden örnek almalarını istiyoruz. Hepimiz bu şehre ortak değer olarak sahip çıkmak zorundayız" dedi. "Ümit ediyoruz ki bu kentin yeni Edebiyatçı, Müzisyen, Bürokrat, İş İnsanı, sporcu ve bilim insanı adayları bir parça daha bu değerleri gördükten sonra biraz daha motive olurlar" diyen Başkan Zengin konuşmasını Kaymakam Şükrü Görücü'ye, Belediye Başkanı Alper Taban'a, Kent Konseyi Yürütme Kurulu üyesi Turhan Şahin'e, Genel Sekreter Volkan Derman'a ve İnegöl Kent Konseyi üyelerine teşekkür ederek sonlandırdı.

ŞEHRİMİZE İZLER BIRAKMIŞ DEĞERLİ BÜYÜKLERİMİZİ HATIRLAMAK BİZLER İÇİN GURUR VESİLESİ

Halil İbrahim Zengin'in konuşmasının ardından sahneye çıkan İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban; "Kent Konseyi ile birlikte bu akşam 6.ncısını gerçekleştirdiğimiz Vefa ve Hatırlama Gecemize hoş geldiniz. Bu gecenin hazırlanmasında emeği geçen herkese teşekkürlerimi sunuyorum. Vefa kelime itibariyle hatırlamak ve hatırlanmak duygusunu bana çağrıştırıyor. Gerek bu şehirde doğmuş büyümüş, gerek bu şehirde görev almış güzel hizmetler yapmış, izler bırakmış değerli büyüklerimizi burada hatırlamak bizler için gurur vesilesi. Bizleri kırmayarak geldiğiniz için her birinize teşekkür ederim. Bu güzel gecede farklı alanlardan, farklı branşlardan ilçemizin değeri olarak gördüğümüz kişileri tanıma ve tanıtma fırsatı bulacağız. Bu şehir gerçekten sizlerle gurur duyuyor. Yaptığınız işlerle sadece şehrimize değil, gittiğiniz yerlere de değerler kattığınızı biliyoruz. Bu güzel geceye katılan herkese gerek şehrim adına gerek kurumumum adına bir kez daha teşekkür ediyorum" diyerek bir selamlama konuşması yaptı.

PLAKET TAKDİM EDİLDİ

Konuşmaların ardından gecenin onur konuğu olan siyasetçi, sporcu, sanatçı, akademisyen, ekonomist ve gazeteci olarak kendi alanlarında önemli çalışmalara imza atmış, İnegöl'de doğmuş ve yaşamış ya da İnegöl'e hizmet etmiş 15 isim tek tek sahneye çağırılarak plaket, atkı ve hediye takviminde bulunuldu. 15 isim, özgeçmişleri okunduktan sonra kısa birer konuşma da yaptılar. Programa İnegöl Belediyesi Gençlik Merkezi Bağlama Eğitmeni Hikmet Akdağ'ın çalıp söylediği türküler ve Halk Dansları Topluluğunun Folklor gösterisi renk kattı.

Program vefa ödüllerinin takdiminin ardından gecenin sonunda, vefa programı anısına 15 isim hatıra fotoğrafı da çektirdi.